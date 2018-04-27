На межкорейских переговорах объявлен перерыв

В приграничном Пханмунджоме завершилась первая часть исторических переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР. Президент Республики Корея и лидер КНДР Ким Чен Ын общались полтора часа. По завершении разговора Ким Чен Ын отправился на автомобиле на северокорейскую сторону демаркационной линии.

Позже планируется участие лидеров двух стран в специальной церемонии, в ходе которой Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын посадят сосну, символизирующую мир и процветание Корейского полуострова, и прогулка лидеров двух государств, в ходе которой они смогут пообщаться с глазу на глаз, передает ТАСС. Предполагается, что после завершения прогулки Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ын вернутся за стол переговоров.

Как сообщалось, перед началом встречи на высшем уровне лидеры двух стран выразили готовность провести конструктивный диалог, направленный на становление мира и процветания на Корейском полуострове. В частности, Ким Чен Ын заверил, что северокорейская сторона готова выполнить все обязательства, которые возьмет на себя. В свою очередь, Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера КНДР за проявленные решимость и мужество и призвал его вместе принести мир и благополучие в регион.

Стало известно, в ходе первой встречи северокорейский лидер пообещал своему южнокорейскому коллеге, что больше не будет тревожить его сон ракетными запусками, которые КНДР обычно проводила ранним утром. Ранее Северная Корея объявила о намерении приостановить ядерные и ракетные испытания.

Также лидер КНДР принял приглашение президента Южной Кореи посетить Сеул в любое время. В ходе осмотра почетного караула Мун Чжэ Ин отметил, что это не полный его состав, и, если бы Ким Чен Ын посетил офис президента Южной Кореи — Голубой дом , — он смог бы увидеть полноценное приветствие караула. При этом сроки осуществления подобного визита не обговаривались. В ответ лидер КНДР сказал, что если бы он был приглашен в Голубой дом, то посетил бы его с радостью, после чего и последовало соответствующее приглашение. В свою очередь, президент Республики Корея выразил пожелание посетить расположенную на границе КНДР и Китая гору Пэктусан, считающуюся священной для корейского народа, а также выступил с предложением о соединении железных дорог двух стран.

Ранее проект соединения железной дороги обсуждался руководством двух стран, но реализован не был. Также планировалось ее дальнейшее

соединение с российским Транссибом, что позволило бы намного быстрее доставлять грузы с Корейского полуострова в Европу.