Кубок Стэнли. "Золотые рыцари" Вегаса вынесли "Сан-Хосе"

Стартовал четвертьфинальный раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции. Новобранцы Лиги из "Вегас Голден Найтс" принимали на своей площадке "Сан-Хосе Шаркс" и добились впечатляющей победы с неприличным счетом 7:0.

"Вегас" блестяще проводит свой первый сезон в НХЛ. В стартовом раунде "золотые рыцари" выиграли у "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4:0, последовательно победив в четырех матчах каждый раз с минимальным счетом – 1:0, 2:1, 3:2 и 1:0. И вот в стартовом матче 1/4 финала южане разгромили "акул" из Сан-Хосе.

Пожалуй, все решил нокдаун в виде трех шайб в ворота гостей, случившийся в интервале с 4-й по 6-ю минуту матча. Отличились Икин, Хаула и Маршессо. Еще в первом периоде Так довел счет до 4:0, а во втором и третьем Теодор, Миллер и Нил довершили разгром. Счет в серии стал 1:0. "Вегас" не проигрывает в своем первом плей-офф.