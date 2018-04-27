Родченков пошел на попятную: информатор WADA отказался от "Дюшеса" и допинг-обвинений

Информатор WADA Григорий Родченков не смог подтвердить свои показания о государственной системе поддержки допинга в России. Об этом говорится в мотивировочной части решения по оправданным в феврале 2018 года российским атлетам.

Этот документ на 154 страницы написан сухим чиновничьим языком – мотивировочная часть решения спортивного арбитража в Лозанне по делу российского лыжника Александра Легкова. Решение по делу саночника Александра Зубкова на 10 страниц длиннее, но основная часть там та же. И из нее становится понятно, почему российских атлетов спортивный арбитраж оправдал – слишком уж шаткие против них доказательства. Если они вообще есть!

Больше всего вопросов к словам Григория Родченкова. Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории во время дачи показаний признался: он не может подтвердить, что спортсмены принимали допинг.

В своих устных показаниях доктор Родченков заявил, что он никогда:

а) не распространял коктейль "Дюшес",

б) не видел, как спортсмены принимают коктейль "Дюшес",

в) не был свидетелем того, как спортсменам и тренерам давались указания использовать коктейль "Дюшес",

г) не видел, как спортсменам выдают "чистые" образцы мочи,

д) не видел, как спортсмены подменяют допинг-пробы.

А ведь именно на показаниях Родченкова строился тот самый доклад, из-за которого наши спортсмены не смогли поехать на игры в Пхенчхан в составе сборной. По итогу арбитраж просто решил, что слова бывшего руководителя антидопинговой лаборатории не заслуживают доверия и на решение влиять не должны. Впрочем, как и слова самого автора доклада, главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

Профессор Макларен не разговаривал ни с одним из спортсменов, а также с другими лицами, которые якобы были ключевыми персонами в этой допинг-схеме. Он также не проверил:

а) в подлинность записей дневника доктора Родченкова;

b) не проверил, были ли верны периоды вымывания допинга из организма, указанные доктором Родченковым.

Интересно, что решение по делам российских атлетов приняли еще 1 февраля. Но с публикацией мотивировочной части тянули. И теперь понятно, почему. И еще одна любопытная деталь – КАС обнародовал документы только по двум атлетам, а всего их было 39. Так что осталось подождать решения по оставшимся 37, наверняка там найдется что-то интересное.