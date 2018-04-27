Водители выбрали новую стратегию для борьбы с ямами на дороге

Российские водители стали бороться с ямами на дорогах по-новому. Автовладельцы оформляют ДТП и фиксируют повреждения машин в ГИБДД, а потом идут в суд за компенсацией. Вот только решения в пользу водителей не всегда исполняются.

Асфальта на проезжей части почти нет, идут ремонтные работы. Улица Лесная — одна из центральных магистралей Тольятти. Перекладывать дорожное полотно здесь начали совсем недавно, сразу после того, как Антон Федотов угодил на своей машине в огромную яму.

"Ночью не увидел яму, попал в нее, повредил колеса, остановился на повороте, вызвал ГАИ, оформились. Спустя две недели видим, что ямы нет, асфальт снят, и производится ремонт", — рассказал автомобилист.

Эта история могла бы так и остаться одной из миллиона похожих, если бы не действия самого Антона, который ночное происшествие оформил как ДТП, и обратился за компенсацией в дорожную компанию, в чьем ведении находится улица Лесная.

"Необычно то, что через день-два были установлены соответствующие знаки, а вот сейчас по пришествию трех недель полностью снят верхний слой асфальта дорожного полотна и на всей улице будет заменен асфальт. Помимо того, что меньше чем за месяц человеку возместили ущерб, так же будет поменяно дорожное полотно по всей улице", — прокомментировал ситуацию представитель ОНФ Сергей Лукишин.

Дорожники уже объявили, что в этом году будут отремонтированы семь городских улиц. Взялись за дело они основательно. Скоро закончатся работы на улице Лесной.

"На данный момент производятся работы по ремонту улицы Лесной. С заменой покрытия это фрезерование включает в себя ямочный ремонт, укладку выравнивающего слоя, замену бортового камня, а также верхнего слоя", — рассказал о текущем ремонте представитель дорожного подрядчика Дмитрий Титов.

Кардинально противоположная история в это время случилась в Петрозаводске, где городские власти обвинили водителя в мошенничестве за то, что тот отсудил у мэрии 180 тысяч рублей за плохие дороги. Чиновники уверены, что житель столицы Карелии сам ломал свой автомобиль, чтобы отсудить деньги. Но от комментариев отказываются.

"Трижды суд Петрозаводска удовлетворял иск автомобилиста, примеру которого последователи еще шесть жителей города, но чиновники мэрии все равно не согласны с решением и обратились в полицию с заявлением о мошенничестве, где пока не возбудили уголовное дело, но обещали все пристально перепроверить", — рассказал автоюрист Дмитрий Романов.