Овечкин стал первым игроком "Вашингтона", набравшим 100 очков в плей-офф

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в очередной раз вошел в историю клуба, набрав 100 очков в плей-офф Кубка Стэнли. До него ни одному хоккеисту "столичных" не удавалось добраться до этой знаковой цифры. Напомним, что "Вашингтон" выступает в НХЛ с 1974 года.

Российский форвард набрал два очка в первом матче серии с "Питтсбург Пингвинз", забросив шайбу и отдав голевую передачу. Таким образом, у него стало 100 (52+48) баллов в играх плей-офф. Для этого Овечкину понадобилось провести 104 встречи в Кубке Стэнли.

Историческое достижение россиянина омрачил результат противостояния с "пингвинами". Столичный клуб, ведя в счете 2:0, уступил своим принципиальным соперникам со счетом 2:3.