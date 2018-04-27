В Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя

Столичные власти ограничат продажу алкоголя на майские праздники. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво.

На сайте мэра Москвы сообщается, что с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы, 9 мая, нельзя будет купить спиртное в магазинах, которые находятся возле мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков. Также не будут продавать прохладительные напитки в стеклянной таре.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников отметил, что это необходимо для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений.

За время праздничных дней в столице пройдет более 300 крупных мероприятий, концертов и выступлений. Так, 1 мая на Красной площади состоится торжественная манифестация профсоюзов, а 9 мая пройдет парад военной техники и вечерний салют в честь Дня Победы.