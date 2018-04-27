Роскомнадзор внес "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассники" в реестр запрещенных

В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзор внес IP-адреса социальных сетей "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Об этом сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

Как сообщает издание, в число запрещенных попали по одному IP-адресу "ВКонтакте" и "Одноклассников", пять адресов "Яндекса", три адреса Twitter, пять адресов Facebook. Также в реестр внесены IP-адреса Amazon (14 штук), Microsoft (29), Google (33)".

По словам сотрудников пресс-службы "ВКонтакте" заявили, что следят за доступностью своих ресурсов, принимая необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа.

Как сообщалось ранее, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Операторы связи 16 апреля начали блокировать Telegram. Тогда же Роскомнадзор приступил к блокировке IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера.