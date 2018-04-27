Джигарханян проведет в больнице несколько дней

Актер и режиссер Армен Джигарханян останется в больнице на несколько дней. Об этом рассказал его друг Артур Согомонян.

По его словам, Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное. Он отметил, что первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но "есть определенные проблемы".

"Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведет в больнице. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", — сказал Согомонян РИА Новости.

Тем самым Согомонян опроверг информацию о том, что актер находится в коме.