В Казани погиб автоинспектор во время погони за водителем-нарушителем

В Казани полицейские выясняют обстоятельства ночного происшествия, в результате которого погиб сотрудник Госавтоинспекции и еще один был ранен, передает "Интерфакс".

По данным МВД Татарстана, в ночь на пятницу около одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили автомобиль, двигавшийся с нарушением ПДД.

Водитель автомобиля BMW не подчинился требованию полицейских остановиться и продолжил движение, превысив допустимую скорость. Информацию о нарушителе инспектор передал другим нарядам ДПС. Нарушителя, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД.

По данным полиции, на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов злоумышленник на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с патрульным автомобилем "Лада Приора", выехавшим на встречную полосу с включенными проблесковыми маячками.