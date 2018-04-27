Пополнение в семействе "шпионов": на оренбурженку завели дело за GPS-трекер
Уголовное дело из-за GPS-трекера возбуждено в Оренбурге. По закону, свободная продажа таких устройств запрещена. По словам местной жительницы, трекер попал к ней в дом случайно. Решив, что это какая-то запчасть для смартфона, девушка решила продать его на одном из сайтов.
Когда в отношении жительницы Оренбурга Роксаны Нечет возбудили уголовное дело, у девушки была истерика. История появления у частного психолога GPS-трекера поистине волшебная. Якобы ее отчим, гуляя с собакой, нашел черную коробочку, на которой было написано, что это за устройство. Роксана решила ее продать за две тысячи рублей на одном из интернет-сайтов. Купить устройство сразу же захотел один мужчина, он был очень настойчив, торопил Роксану. Оказалось — настойчивый мужчина служит в УВД.
"Он настаивал, писал смс, я встретилась. А оказалось, это контрольная закупка. Это запрещено у нас", — отмечает обвиняемая Роксана Нечет.
Роксана не считает себя виновной, уверяет, что не имела представления о том, что GPS-трекеры нельзя продавать, хотя в интернете можно найти об этом сведения. Например, провинциальные предприниматели перепродавали купленную в Китае технику. Устройства, подобные тому, что нашел в лесу отчим Роксаны, они покупали за 400 рублей, пока у них тоже не возникли неприятности.
"Пролежала эта лабудень на прилавке ровно год, пока секретные граждане из специальных служб не произвели контрольную закупку. Все чин-чинарем: протокол, помеченные купюры, понятые, напугали супругу, которая в это время находилась в лавке", — рассказывает мужчина.
Следствие обладает информацией о том, что Роксана, скорее всего, знала о том, что она участвует в незаконном обороте спецсредств.
"Проанализировав все аспекты сбыта данного технического средства, есть свидетельские показания, что обвиняемая жительница Оренбурга, была осведомлена при сбыте средства о его техническом назначении", — подчеркивает заместитель руководителя следственного отдела по Северному административному округу Оренбурга Радик Галимов.
Девушке грозит до четырех лет лишения свободы, либо ей придется заплатить крупный штраф, в случае если докажут, в ее действиях был умысел.
"Статья 138-1 защищает неприкосновенность частной жизни. Она предусматривает ответственность за слежение, получение информации о каждом из нас", — отмечает адвокат Марина Силкина.
В конце 2017 года широкий резонанс получила история жителя Курганской области. Евгений Васильев купил в Китае GPS-трекер для своего теленка. Многодетного фермера задержали на почте с посылкой в руках, но к его счастью до суда дело не дошло. До этого алтарник церкви в Ярославле купил сигнализацию с датчиком движения для охраны дома. И почти три месяца был под следствием. Совет Федераций собирается призвать пересмотреть порядок наказания по статье 138-1 Уголовного кодекса России, чтобы уголовные дела не возбуждали за GPS-трекер, повешенный на домашнее животное. А вот наказание за перепродажу такого устройства вряд ли смягчат.
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