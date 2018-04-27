Прокуратура заинтересовалась назначением ребенка директором по счастью в аэропорту

Аэропорт Дубая официально принял на работу восьмимесячного ребенка. Маленький Мохаммад занимает ответственную должность "директора по счастью", созданную специально для него, сообщает издание Arabian business.

Управление гражданской авиации даже опубликовало ролик с участием нового управляющего, сообщает телеканал "Россия 24". Однако этим назначением заинтересовалась прокуратура.

Теперь там проверяют законность трудоустройства ребенка. Известно, что Мохаммад — сын одного из сотрудников аэропорта.