Россия не попала в первую пятерку стран по использованию допинга в 2016 году

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало данные по поводу нарушений антидопинговых правил в 2016 году. Всего было зафиксировано 1596 случаев использования запрещенных препаратов. 69 российских спортсменов были уличены в употреблении допинговых средств. Это шестой показатель в мире.

Лидируют среди нарушителей итальянские спортсмены, который 147 раз попадались на использовании запрещенных препаратов. Затем идут французы – 86 случаев. Тройку любителей допинга замыкают представители США (76), сообщает Чемпионат.com.

Спортсмены попадались на применении запрещенных веществ из 117 стран в 112 видах спорта. Самое большое число нарушений зафиксировано в легкой атлетике – 205. В этом виде спорта россияне 36 раз были пойманы на употреблении допинга.