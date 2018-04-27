Дамаск уходит под воду

Сирийская столица уходит под воду. Дамаск заливают сильные дожди. И город оказался к такому удару стихии совсем не готов. В некоторых районах на дорогах образовались мощные потоки воды и грязи, сметающие на своем пути все без исключения — людей, животных, машины.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Но затяжные многодневные ливни для этой местности не характерны, поэтому сирийцы рассчитывают на скорое улучшение погоды, отмечает телеканал "Россия 24".