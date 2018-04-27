12 убийств, 45 изнасилований, 120 грабежей: в Калифорнии схватили полицейского-маньяка

Полиция Калифорнии задержала бывшего полицейского Джозефа Джеймса ДеАнджело, на счету которого может быть 12 убийств, 45 изнасилований, 120 грабежей.

Сейчас ДеАнджело 72 года, он был уволен из полиции в 1979 году. Установить личность подозреваемого и задержать его удалось благодаря новым ДНК-технологиям, сообщает РИА Новости. Во время задержания он не оказывал сопротивление полиции.

По данным полиции, свои преступления ДеАнджело совершал десять лет — с 1976 по 1986 год. Следователи подозревают, что он – именно тот маньяк, который получил прозвище "серийный убийца Золотого штата". Пока ему предъявлены обвинения в двух убийствах в округе Вентура, но прокуратура уверена, что будут выдвинуты дополнительные обвинения. Расследование продолжается.