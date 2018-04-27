Хоккеисту "Бостона" Брэду Маршану запретили лизать соперников

Национальная хоккейная лига попросила нападающего "Бостон Брюинз" Брэда Маршана не приставать к соперникам с поцелуями и обниманиями. Форвард "мишек" был неоднократно замечен в чересчур дружелюбном поведении. Например, в первой игре серии с "Торонто" он лизнул Лео Комарова в щеку.

Самое любопытное, что финский нападающий "Кленовых листьев" уже не раз сталкивался с проявлениями нежности со стороны Брэда. В матче регулярного чемпионата Маршан поцеловал финна, сообщает Чемпионат.com.

"Я думал, что Комаров хочет обняться. Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый", — объяснил свое поведение форвард "Бостона". Однако представитель Лиги попросил хоккеиста перестать заниматься подобными действиями на площадке.