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Смена власти в Армении 34 минуты назад
Армения: лидер оппозиции будет ждать переговоров с и.о. премьера, несмотря на его отказ
Депутат парламента Армении, лидер протестного движения Никол Пашинян будет ждать врио премьер-министра Карена Карапетяна для переговоров в гостинице "Мариотт" в 12:00 по местному времени (11:00 по Москве), передает "Интерфакс".
Ранее Пашинян заявил о готовности перейти к переговорам с Карапетяном. "Первый этап переговоров с Карапетяном провалился. Выражаем готовность продолжить переговоры, но только по нашей повестке. Завтра в 12:00 я приглашаю Карапетяна на переговоры в гостиницу "Мариотт". Встреча должна проходить в присутствии журналистов", — сказал он на митинге оппозиции.
Между тем пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян заявил, что премьер предложение Пашиняна не принял. "Переговоры, где одна из сторон диктует исключительно свою повестку, а другая сторона не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами", — заявил Араратян. По его словам, "участие в переговорах, не направленных на поиск решений, и.о. премьера считает бесперспективным".
Как сообщалось, с 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протесты возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян.
23 апреля Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.
Однако, несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.
В ходе специального заседания Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая, будет обсуждаться вопрос о выборах нового премьер-министра Армении.
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