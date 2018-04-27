Биатлонист Бьорндален сменит лыжи на сани собачьей упряжки

Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, решил принять участие в гонках на собачьих упряжках. По словам спортсмена, за него всю работу сделают собаки, а ему не придется напрягаться. Ранее норвежец объявил о завершении карьеры.

"Наверное, это оптимальный вид соревнований для меня, ведь всю работу сделают собаки. Мне не нужно напрягаться", — приводит слова Бьорндалена "Спорт-экспресс".

Чемпион мира в гонках на собачьих упряжках Свен Иван Моен рассказал, что знаменитый биатлонист уже выступал в этом виде спорта. "Он хорош во всем, что делает. К тому же он вырос на ферме и много знает о взаимодействии животных и людей", — заявил Моен.