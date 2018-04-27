Петербургская школьница отдала за снятие порчи драгоценности стоимостью 420 тысяч

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка отдала неизвестной женщине родительские драгоценности.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на Прибрежной улице к школьнице подошла женщина и рассказала, что на нее и ее родителей наложена порча. Женщина предложила ее снять.

Девочка отдала ей две цепочки, обручальное кольцо, кулон, кольцо с фианитом, крест и кольцо-перстень на сумму 420 тысяч рублей. Полиция ищет злоумышленницу.