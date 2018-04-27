Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео

Сегодня, 27 апреля, в 5:50 утра на 60 километре МКАД перевернулся КамАЗ, груженый песком, и продолжил движение, проехав на боку сотни метров. Содержимое кузова было рассыпано по всей внутренней стороне московской кольцевой дороги, попав частично на внешнюю.

Движение по МКАДу в промежутке между Можайским и Рублевским шоссе было остановлено на несколько часов, и образовалась пятикилометровая пробка.

На момент публикации новости, по данным сервиса Яндекс.Карты, последствия аварии устранены.