Тренер "Жальгириса" Ясикявичус: победу определил дух команды

Наставник баскетбольного клуба "Жальгирис" Шарунас Ясикявичюс после победы своей команды в четвертьфинальной серии Евролиги над греческим "Олимпиакосом", отметил, что его подопечные показали отличный настрой на игры против "бумажного" фаворита.

Стоит напомнить, что в паре "Олимпиакос" – "Жальгирис" именно греки были фаворитами и имели преимущество своей площадки. Но литовский клуб выиграл уже первую встречу в гостях (87:78) и развернул ход серии.

Затем было поражение в Греции (68:79) и два выигрыша на площадке в Каунасе – 80:60 и 101:91. Так команда Ясикявичуса победила в серии досрочно (3:1) и впервые с 1999 года вышла в четверку сильнейших главного континентального клубного турнира.

"Перед началом серии мы знали, что у нас есть шанс, — цитирует Eurohoops тренер "Жальгириса". – После первого матча мы точно знали, что у нас есть шанс. Мы верим. У нас особенный коллектив".

"Это правда, что нам не хватает опыта, но мало кто в Евролиге сражается так, как это делает "Жальгирис". Так что парни компенсирует недостаток опыта потрясающим духом. Все они – хорошие люди, которым хочется становиться лучше. Снимаю перед ними шляпу. И поверьте, мы будем готовы к Белграду", – сказал Ясикявичюс.