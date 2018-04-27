Двухдневная передышка: акции протеста из Еревана переносятся в Ванадзор и Гюмри

Армянская оппозиция переносит акции протеста из Еревана в другие города.

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян подтвердил, что в столице Армении митинги прекратятся на два дня, чтобы 29 апреля "возобновиться с новой силой". "Мы в эти дни будем в Гюмри и Ванадзоре", — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщает РИА Новости, Пашинян призвал не сравнивать протесты в Армении и "евромайдан" на Украине. По его мнению, "любое сравнение протестного движения в Армении с украинским майданом – это результат неверного понимания ситуации". Он подчеркнул, что все финансовые источники оппозиции стопроцентно прозрачны и ее связи может проверить любой желающий. "Это стопроцентно армянский процесс", — сказал он.

Также Пашинян сказал, что оппозиция будет бойкотировать внеочередные парламентские выборы, если премьером не станет "кандидат от народа". Выборы главы кабмина республики намечены на 1 мая.

"Если на голосовании будет отражена воля народа, эти выборы будут легитимными. Если нет, то нет", — сказал Пашинян.

По его словам, если премьером станет Карен Карапетян, это будет означать, что политический кризис в Армении углубился. Пашинян предупредил, что в этом случае "будут организованы массовые акции, все избирательные участки будут окружены, выборы будут провалены". Ранее лидер оппозиции неоднократно говорил о готовности занять кресло премьера, сообщает ТАСС.

Пресс-конференция проходит после отказа Карена Карапетяна вести переговоры с Пашиняном в присутствии журналистов. По мнению Карапетяна, такой формат общения стал бы безрезультатным. Пашинян же настаивал, что встреча должна быть открытой для прессы.

С 13 апреля в Ереване и других городах Армении проходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян, напоминает "Интерфакс". Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.