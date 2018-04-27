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27 апреля 201812:15

Российские керлингисты пробились в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России по керлингу в составе Марии Комаровой и Даниила Гончарова сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира в миксте, который в эти дни проходит в шведском Эстерсунде. В 1/8 финала российская пара оказалась сильнее соперников из Норвегии.

Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу Комаровой и Гончарова. В четвертьфинале россиян ждет игра со сборной Швеции, победившей китайскую команду со счетом 8:5.

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