Российские керлингисты пробились в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России по керлингу в составе Марии Комаровой и Даниила Гончарова сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира в миксте, который в эти дни проходит в шведском Эстерсунде. В 1/8 финала российская пара оказалась сильнее соперников из Норвегии.

Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу Комаровой и Гончарова. В четвертьфинале россиян ждет игра со сборной Швеции, победившей китайскую команду со счетом 8:5.