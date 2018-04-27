Песков: процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем представлялось

Процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем представлялось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, подчеркнул он, это не значит, что решение суда не следует исполнять.

Ранее "Коммерсант" писал, что Роскомнадзор внес IP-адреса соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, а также "Яндекса", Twitter, Yahoo и Liveinternet в реестр запрещенных сайтов, позже адреса компаний из реестра убрали.

Роскомнадзор объяснил это "технологическими особенностями работы системы", сообщает "Интерфакс".

Блокировку Telegram Роскомнадзор начал 16 апреля, после вынесения соответствующего судебного решения.