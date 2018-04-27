Детскому доктору мира исполнилось 85 лет

Самый известный российский педиатр Леонид Рошаль отмечает 85-летие. С юбилеем его поздравил президент. Владимир Путин отметил, что и в нашей стране, и за ее пределами доктора знают как яркого представителя медицинского сообщества, крупного организатора здравоохранения, как человека большого личного мужества. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, также говорится, что Леонид Рошаль всю жизнь хранит верность своему призванию, достойно выполняете высокую, истинно подвижническую миссию самой гуманной профессии на планете. Рошаль основал научную школу в детской хирургии по разработке консервативных методов лечения. В 2002 году вел переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке в Москве, а в 2004 году — с бандитами в Беслане. Благодаря ему удалось спасти сотни жизней.

"Этой таблички, когда я здесь жил, не было. Это было еще до войны. Это 1938 год. Я сюда приехал, когда мне было 4-5 лет", — отмечает Леонид Рошаль.

Самый известный детский доктор Леонид Рошаль прогулялся по местам своего детства на Покровку. Давно, говорит, здесь не был. Храм Живоначальной Троицы во время войны не был храмом.

"Здесь наверху, на чердаке, была пара комнат. Вот в этих комнатах мы жили", — рассказывает врач.

А на Чистые пруды мальчишками бегали смотреть, как спускают воду. В пятом классе Рошаль в сочинении написал: "Хочу резать людям аппендициты". После школы поступил в институт Пирогова. Работал детским участковым врачом. А потом детским хирургом. Страна о Рошале узнала в 1988 году, когда произошло землетрясение в Армении, разрушен был город Спитак.Тогда день и ночь операционная для детей, возглавляемая московским хирургом профессором Рошалем, принимала маленьких пациентов.

"Там гипотеза о том, что дети должны получать помощь от детских врачей — тогда результаты будут лучше, она оправдалась. Потому что потом была создана бригада, которая работала по всему миру", — добавляет президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Его помощь нужна была детям разных национальностей — жертвам войн и конфликтов в Ираке, Югославии, Палестине. В Афганистане его вертолет чуть не сбили, в Югославии расстреляли скорую. В Москве в 2002 году Рошаль сам пошел в заложники на "Норд-Осте".

- Мы в "Норд-Осте" в заложниках.

Он принес медикаменты, участвовал в переговорах, сумел вывести 8 детей. Через два года в Беслане террористы сами потребовали, чтобы приехал Рошаль. Позже он уговаривал родителей не приближаться к школе, чтобы избежать жертв. Но все же авторитет профессора Рошаля в первую очередь влиял на медицину.

В 2011 году он выступил на Первом Всероссийском Форуме медицинских работников с критикой в адрес системы здравоохранения. И эту критику поддержал президент. Доктор создал Национальную медицинскую палату, объединяющую профессиональное сообщество врачей.

"Я всю жизнь занимался неотложными состояниями. Неотложными состояниями новорожденных, неотложными состояниями более старших детей. Я так устроен — знаете, как скорая помощь", — характеризует сам себя Леонид Рошаль.

Он по сей день спешит. То в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, то в Национальную медицинскую палату, то по общественным делам. И по-прежнему стоит на своем: как бы ни была дорога детская медицинская помощь — она должна быть бесплатной.