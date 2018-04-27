Немецкую бомбу взорвали у севастопольского аэропорта

В Севастополе целенаправленно взорвали немецкую авиационную бомбу SD-50, которую обнаружили во время проведения земельных работ рядом с аэропортом Бельбек. Процесс уничтожения толстостенного боеприпаса, пролежавшего в земле более 70 лет, сняли на видео.

После осмотра находки пиротехники пришли к выводу, что вывезти ее на спецполигон не получится, и взялись копать ров для уничтожения "немки" на месте. Поскольку вес SD-50 составляет 50 килограммов, а разлет осколков достигает 850 метров, вокруг боеприпаса сложили вал из мешков с песком, а сам снаряд засыпали землей.

Операция прошла с шумом и пылью, но штатно и без последствий.