Правоохранители спасли малыша, провалившегося в яму на территории детского сада

В пятницу, 27 апреля, в Кирове на территории детского сада "Серебряное копытце", расположенного на улице Малкина, ребенок провалился в яму, глубиной в человеческий рост, сообщают местные СМИ.

По данным издания "Первоисточник", воспитатели обнаружили нехватку одного из своих подопечных и отправились на поиски.

Через некоторое время они заметили глубокую яму, в которую провалился 4-летний малыш.

Прибывшие правоохранители извлекли пострадавшего.

"Ребенка достали в бессознательном состоянии. Во время обследования медиков он заплакал", — сообщают кировские журналисты, со ссылкой на очевидцев.