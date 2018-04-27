Дмитрий Песков: мы и раньше говорили о голословных обвинениях Родченкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал показания Григория Родченкова на слушаниях Спортивного арбитражного суда. По его мнению, экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории лишний раз подтвердил, что клеветал в адрес российских спортсменов.

"Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов", — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что уважаемые международные организации не должны были принимать серьезные решения, основываясь на голословных обвинениях Родченкова. "Еще тогда мы говорили, что вряд ли эти голословные обвинения джентльмена заслуживает такого внимания, и вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как WADA или иных. Тем не менее нас тогда не послушали", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что ранее Родченков отказался от части своих показаний по поводу употребления допинга российскими спортсменами.