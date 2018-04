Уильям и Кейт назвали новорожденного сына

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт назвали своего младшего сына Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространенном Кенсингтонским дворцом.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ