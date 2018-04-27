Зеленые луга вместо свалок: опыт Швейцарии в вопросах переработки отходов

На мусорном полигоне "Ядрово" начинается процесс дегазации. Работы проводят голландские инженеры. Тем временем инициативная группа жителей Волоколамского района вместе с инженерами отправилась на мусоросжигательный завод в Швейцарию. Московская область хочет перенять европейский опыт переработки отходов.

Чистые, почти стерильные улочки Цюриха. Швейцарцы со свойственной им педантичностью относятся и к мусору. Тут его давно научились превращать в деньги без ущерба для экологии.

В каждом магазине в продаже — специальные пакеты. Бытовые отходы в такой упаковке идут прямиком на мусоросжигательные заводы. Другой вариант — бесплатный для жителей раздельный сбор мусора.

Отдельные баки для коричневого, белого, зеленого стекла и алюминия, из которого производят банки для напитков. Те, кто не хочет платить за специальные пакеты, привозят свой мусор сюда. А вот картон и батарейки собирают в другом месте.

— Да, я сортирую свои отходы дома. Раскладываю картон, пластик, стекло в разные пакеты. Затем на велосипеде или на детской коляске везу на станцию.

Свалки запрещены в Швейцарии с 2000 года. То, что можно переработать — стекло, бумага, металл, пластик — идет на вторичное сырье. Все остальное — а это половина всего мусора — привозят на мусоросжигательные заводы. В Швейцарии их 30. Один — на окраине Люцерна.

Зеленые луга, речка. То, что это мусоросжигательный завод, можно понять разве что по въезжающим машинам. Никакого шума, никакого запаха.

"Я не верю в стопроцентную переработку. За последние 20-30 лет в Швейцарии нам удалось улучшить и повысить уровень почти до половины. Но невозможно провести переработку, например, использованных памперсов. Остальное сжигаем. Это хорошо известное решение, и это надежное решение. Насколько мне известно, другого нет", — говорит бывший глава ведомства по управлению отходами в Федеральном органе охраны окружающей среды Швейцарии Ганс-Петер Фарни.

Сегодня это огромные комплексы, полностью автоматизированные. Машины выгружают мусор в бункер, оттуда — в саму печь. Все испарения вытягивают, словно пылесосом, и тоже выжигают.

Всего на заводе две печи. Температура там от 1200 до 1500 тысяч градусов. Мусор превращают в энергию. Завод обеспечивает электричеством и теплом себя, жилые дома и даже бумажную фабрику.

"Это завершающий этап нашего производства. Это турбина. Она из трех ступеней: первая — емкость с температурой 410 градусов, вторая — 100 градусов Цельсия. В третьей — большое давление и пониженная температура. А вот это генератор, который производит электроэнергию — 22 МВт", — говорит проект-менеджер Марко Фегтли.

Золу из этих печей обезвреживают и захоранивают. Дым прогоняют через многоуровневую систему фильтрации. На выходе вредных выбросов почти не остается. Их количество настолько мало, что даже меньше разрешенных в Швейцарии норм, которые намного строже наших, российских.

— Нам немного мешают машины грузовые, но мы понимаем, что это необходимо. Завод нужен был здесь.

— До того, как построили, в письменной форме нас проинформировали. Нет, это нас не напугало, и сейчас нам он не мешает. Ничего не чувствую!

Подобные мусоросжигательные заводы планируют построить в Московской области, а существующие свалки рекультивируют. Этот этап Швейцария уже прошла, и наши специалисты сейчас перенимают опыт.