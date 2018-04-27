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Ситуация на Украине 48 минут назад
Откровения "снайперов Майдана" раскрыли шокирующие детали одесской трагедии
27 апреля 2018 года появились новые подробности трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Тогда в результате пожара, столкновений, нападений и перестрелок погибли 48 человек. Израильские журналисты нашли свидетеля и непосредственного участника тех событий — грузинского наемника, который называет себя снайпером Евромайдана. Как готовилась масштабная провокация, кто финансировал и координировал радикалов, а также отдавал приказ не пускать пожарных в горящее здание?
Цезарь Баджалидзе — один из тех грузин, которые называют себя "снайперами Майдана". На этих кадрах он внутри сгоревшего Дома профсоюзов вместе с другими наёмниками. Говорит: провокаторов в Одессу перед трагедией в Доме профсоюзов из Киева свозили целыми автобусами.
"Создаются мобильные группы по Украине. В двух словах, группы будут по всей Украине, чтобы помешать им митинговать. Было сказано, что в Одессе проходит Анти-майдан, задача наша — их разогнать, палатки уничтожить, то есть ломать, поджечь", — поясняет Цезарь Баджалидзе.
По словам Баджаладзе, сказал это Андрей Парубий — председатель Верховной рады, а четыре года назад комендант Майдана. И он отдал приказ загнать митингующих в Дом профсоюзов, в смертельную огненную ловушку, не подпускать пожарных. Из рассказа Баджалидзе и записей телефонных переговоров жителей Одессы с диспетчерами службы 101 складывается хроника тех трагических часов.
"Парубия приказы были – ломать все, жечь все, что на дороге будет, — говорит Цезарь Баджалидзе. — Начался пожар, но не было пожарных".
- Алло, здравствуйте, девушка. Дело в том, что на Куликовом поле горит здание профсоюзов. Там люди, люди! — звонок в службу спасения.
- Я поняла вас, — подтверждает оператор службы.
- Милиция стоит, ничего не делает.
"Так продолжалось уже часа два. А там уже огонь, и люди уже начали кричать и из окон вылазить. Огонь уже внутрь здания распространился", — продолжает Баджалидзе.
- 101. Горит здание облсовпрофа, почему вы не посылаете машины?
- Потому что машины захватываются!
"Пожарные машины – это приказы был с рации, когда стояли там: поедут пожарные машины – заблокировать дорогу и не пропускать", — заявил Цезарь Баджаладзе.
- А кто дал приказ?
- Парубий это дал.
В рассказе Барджалидзе немало других знаковых фамилий. Кроме Парубия, например, Мамука Мамулашвили. Сейчас глава грузинского легиона на Донбассе, а до Майдана военный советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам снайперов, именно эти люди отправляли их в Киев перед расстрелами 20 февраля 2014 года. Но вот фамилия действующего президента Украины в этом контексте появляется впервые.
"Мамулашвили я уже встретил ближе к вечеру, я ему сказал: "Где мои деньги? Я умываю руки". Он мне сказал, что деньги должен дать Саакашвили, а Саакашвили, говорит, должен дать Порох. Впоследствии я узнал, кто такой Порох. Это был разговор за Порошенко", — поясняет Баджалидзе.
Баджалидзе так и не увидел этих денег. Сейчас он в бегах, как и еще четверо снайперов Майдана, которые боятся, что их убьют, как свидетелей и участников тех страшных событий. Поэтому Баджалидзе и дал это интервью израильскому I-Land TV. Приближается четвертая годовщина пожара в одесском Доме профсоюзов. И официальный Киев так и не назвал виновных в трагедии.
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