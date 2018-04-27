Сезон березового сока: как не навредить ни себе, ни природе
Экологи усилили патрули в столичных скверах и парках, чтобы защитить их от сборщиков березового сока. За повреждение деревьев на охраняемых территориях грозит штраф, а нарушителей предупреждают: это не только незаконно, но и небезопасно.
— Ну что, поделитесь соком?
Собрать березовый сок огородник со стажем Андрей Туманов решил прямо в Москве — в парке "Покровское-Стрешнево". Этот столичный уголок природы зажат между Ленинградским и Волоколамским шоссе, но даже такое соседство любителей природного напитка не пугает.
"Березовый сок даже в черте города будет гораздо чище от вредных веществ, чем ваша кровь", — считает он.
Один березовый сок был собран в 150 километрах от столицы, а другой — прямо в парке на севере Москвы. Визуально жидкости ничем не отличаются, но существенно отличается их химический состав. Везем обе пробы в лабораторию. В соке, собранном в городе, эксперты нашли тяжелые металлы, опасные для здоровья.
"Это токсичные элементы, в первую очередь, тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк. Все это накапливается в тканях растений", — говорит ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института питания Ольга Багрянцева.
Безопасный, а главное, полезный природный напиток, по словам специалистов, можно собрать не ближе, чем в 100-150 километрах от Москвы.
Сок заваривают с апельсинами и лимонами, делают из него сироп и даже настойки. Многие верят в его чудодейственные свойства. Александр Одинцов собирает сок уже семь лет — на продажу.
"Березовый сок является богатым источником витаминов, минералов. И весной, когда все мы испытываем иммунодефицит, это уникальный продукт, способный зарядить нас", — говорит он.
Врачи полезные свойства природного напитка просят не преувеличивать.
"Безусловно, березовый сок обладает полезными свойствами, но он не имеет такой чудодейственной силы, которую приписывают ему многие люди. Он несет в себе некоторую опасность для пациентов с мочекаменной болезнью или с желчекаменной болезнью, вызывая дополнительное камнеобразование", — говорит заведующая терапевтическим отделением Галина Митрофанова.
А дендрологи вообще убеждены: сбор сока — варварство.
"Сок для растения, для дерева — это практически как кровь для человека, она несет питательные вещества по всему организму. И такие глубокие механические повреждения, как при сборе березового сока — это, конечно, очень сильно ослабляет дерево", — говорит дендролог Наталья Яворская.
За сбор сока в парках и скверах грозит штраф, но это мало кого останавливает.
Сейчас
ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет
Картина дня
-
Свидетели "химатаки" выступили в Гааге
- Шокирующие детали одесской трагедии
- Уильям и Кейт назвали новорожденного сына
- Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России
- Эра мира: Северная и Южная Кореи взяли курс на объединение
Самое читаемое
-
Пациенток столичной клиники могли убивать умышленно
- После оправдательного приговора известному адвокату плеснули в лицо кислотой
- Полицейского арестовали за десятки убийств и изнасилований
- Участница вечеринки разделась за бутылку вина. Видео
- В 52 года от неизвестных причин умер актер из сериала "Сваты"
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Постановщики "химатаки" прокололись на деталях
- ФСБ обезвредила несколько группировок террористов
- Музей семьи Николая II открылся в Тобольске
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Дэвид Л. Роджерс расскажет про цифровой маркетинг
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Что готовят праздничные выходные в столице
- Зеленые луга вместо свалок: опыт Швейцарии
- Остановился на красный - получи штраф
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля