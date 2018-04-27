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27 апреля 201814:30 Андрей Ященко

Сезон березового сока: как не навредить ни себе, ни природе

Экологи усилили патрули в столичных скверах и парках, чтобы защитить их от сборщиков березового сока. За повреждение деревьев на охраняемых территориях грозит штраф, а нарушителей предупреждают: это не только незаконно, но и небезопасно.

— Ну что, поделитесь соком?

Собрать березовый сок огородник со стажем Андрей Туманов решил прямо в Москве — в парке "Покровское-Стрешнево". Этот столичный уголок природы зажат между Ленинградским и Волоколамским шоссе, но даже такое соседство любителей природного напитка не пугает.

"Березовый сок даже в черте города будет гораздо чище от вредных веществ, чем ваша кровь", — считает он.

Один березовый сок был собран в 150 километрах от столицы, а другой — прямо в парке на севере Москвы. Визуально жидкости ничем не отличаются, но существенно отличается их химический состав. Везем обе пробы в лабораторию. В соке, собранном в городе, эксперты нашли тяжелые металлы, опасные для здоровья.

"Это токсичные элементы, в первую очередь, тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк. Все это накапливается в тканях растений", — говорит ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института питания Ольга Багрянцева.

Безопасный, а главное, полезный природный напиток, по словам специалистов, можно собрать не ближе, чем в 100-150 километрах от Москвы.

Сок заваривают с апельсинами и лимонами, делают из него сироп и даже настойки. Многие верят в его чудодейственные свойства. Александр Одинцов собирает сок уже семь лет — на продажу.

"Березовый сок является богатым источником витаминов, минералов. И весной, когда все мы испытываем иммунодефицит, это уникальный продукт, способный зарядить нас", — говорит он.

Врачи полезные свойства природного напитка просят не преувеличивать.

"Безусловно, березовый сок обладает полезными свойствами, но он не имеет такой чудодейственной силы, которую приписывают ему многие люди. Он несет в себе некоторую опасность для пациентов с мочекаменной болезнью или с желчекаменной болезнью, вызывая дополнительное камнеобразование", — говорит заведующая терапевтическим отделением Галина Митрофанова.

А дендрологи вообще убеждены: сбор сока — варварство.

"Сок для растения, для дерева — это практически как кровь для человека, она несет питательные вещества по всему организму. И такие глубокие механические повреждения, как при сборе березового сока — это, конечно, очень сильно ослабляет дерево", — говорит дендролог Наталья Яворская.

За сбор сока в парках и скверах грозит штраф, но это мало кого останавливает.

Текст: "Вести-Москва"

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