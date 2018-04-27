В Москве рабочие откопали человеческие черепа, прикрытые одеялом

В Москве напротив жилого дома на Большой Академической улице при производстве ландшафтных работ рабочие обнаружили три человеческих черепа и кости, накрытые одеялом.

В ходе осмотра места происшествия и обнаруженных останков установлено наличие на них повреждений, которые дают основания полагать о криминальном характере смерти.

В настоящее время по факту обнаружения человеческих останков проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщает управление СК РФ по Москве.