27 апреля 201813:49
В Москве рабочие откопали человеческие черепа, прикрытые одеялом
В Москве напротив жилого дома на Большой Академической улице при производстве ландшафтных работ рабочие обнаружили три человеческих черепа и кости, накрытые одеялом.
В ходе осмотра места происшествия и обнаруженных останков установлено наличие на них повреждений, которые дают основания полагать о криминальном характере смерти.
В настоящее время по факту обнаружения человеческих останков проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщает управление СК РФ по Москве.
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