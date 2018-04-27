Музыкальный фестиваль, битва рыцарей и велотрюки: что готовят праздничные выходные
Впереди долгие выходные, и город подготовил своим жителям и гостям массу подарков. Открывается фестиваль "Московская весна A Cappella": на столичных улицах выступят лучшие музыканты со всего мира. Что еще можно услышать и увидеть в эти праздничные дни?
В Новопушкинском сквере идут последние приготовления к открытию одного из самых красивых фестивалей — "Московская весна A Cappella". Здесь уже распевается группа из Казахстана. И поют ребята, как и многие другие участники фестиваля, без всякого музыкального сопровождения.
Всего будет около 60 площадок по всей Москве. На них выступят лучшие вокалисты из России, Франции, Италии, Индии, Латвии и многих других стран. Программа насыщенная: помимо живых концертов — конкурсы и мастер-классы.
На Тверской площади, например, откроется детская вокальная школа и школа танцев. А в Камергерском переулке будет работать необычная музыкально-кулинарная студия. В меню, к примеру, паста по рецепту Джузеппе Верди.
Помимо насыщенной музыкальной программы в большие праздничные выходные будет много и других развлечений. С 30 апреля по 2 мая каждый, кто придет в парк "Коломенское", сможет оказаться на настоящем празднике Средневековья. Там пройдет международный рыцарский турнир Святого Георгия, в котором примут участие сотни рыцарей из разных городов мира. Они покажут захватывающее шоу на лошадях и сражение на топорах.
В других парках тоже скучать не придется. 1 мая в усадьбе "Воронцово" — фестиваль искусств. Посетители смогут посмотреть необычные театральные постановки молодых режиссеров. В парк Победы стоит отправиться тем, кто любит активный отдых. Там будет работать большая скейт-площадка, а самых отважных ждут на мастер-классе по боксу с Костей Цзю.
Берите велосипед и обязательно приходите завтра в парк "Сокольники" на велофестиваль "Высота". Сможете и сами покататься по аллеям парка, и поболеть за участников соревнования по велопрыжкам.
Это будет лишь небольшая репетиция, потому что 1 мая всех велосипедистов ждут на Воробьевых горах на супергонке по скоростному подъему на высоту 600 метров. Попробуйте свои силы!
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