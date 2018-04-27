Чемпионат мира по футболу: "Самара-Арена" готова к тестовым матчам

"Самара-Арена" стала последним из принимающих матчи чемпионата мира по футболу стадионом, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Вместимость нового спортивного сооружения составляет 45 тысяч зрителей. Тестовый матч на "Самара-Арене" пройдет 28 апреля.

В этот день зрители увидят игру 35-го тура Футбольной национальной лиги между самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом". Во время чемпионата мира на стадионе запланированы матчи сборных Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, Уругвая, России, Сенегала и Колумбии. Кроме того, на "Самара-Арене" состоится игра 1/8 финала, а также один четвертьфинал.

"Эта арена самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота — 60 м", — приводит слова министр спорта РФ Павла Колобкова РИА Новости.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.