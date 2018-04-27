Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Илюшу Майорова

23 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Илюши Майорова из Подмосковья. У Илюши Майорова из подмосковной Дубны врожденный порок сердца – отверстие в межпредсердной перегородке величиной 10 мм. Сердце работает с перегрузкой, мальчик быстро устает и задыхается. Нужна срочная операция. Кардиохирурги готовы провести ее щадяще, не разрезая грудную клетку: закрыть дефект окклюдером – специальным имплантом. Но государство оплачивает только операцию, а дорогой окклюдер родители должны приобрести сами.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (295 337 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 138 003 руб. 159 288 руб собрали читатели rusfond.ru и Чемпионат.com. Всего собрано 297 291 руб. Госпитализация в июне–2018. Родители Илюши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".