Александр Розенбаум признался, почему после тридцати бросился в омут

В программе "Судьба человека" разговор Бориса Корчевникова с Александром Розенбаумом получился не столько о его творчестве, сколько о том, что и медик, и певец могут быть "на передовой фронта".

Многим поклонникам наверняка известно, что до 30-ти Розенбаум, родители которого были врачами, работал в скорой помощи. А потом, по его признанию, "бросился, как в омут с головой" в творчество. Но не потому, что разочаровался в медицине, а потому, что невозможно было разрываться и надо было выбрать что-то одно.

Розенбаум выбрал творчество, но о медиках и, прежде всего, врачах скорой говорит, как о людях героических. По его словам, работать там можно только людям с призванием, а мнение, будто "серьезные" врачи работают только в больницах, – заблуждение.

"Скорая помощь и участковый терапевт – это передний край медицины, настоящий фронт. Без призвания на этой работе люди не состоятся", – убежден Розенбаум.

Сам он и оставив работу в скорой помощи – уже как артист – не раз оказывался на передовой линии фронта. Причем, уже в прямом смысле этого слова. Он много раз выступал в горячих точках – в Афганистане, Чернобыли, Чечне, сейчас – в Сирии.

Как признается артист, там он поет для тех, кто завтра, возможно, его уже не услышит. Но при этом "никогда не кокетничал со смертью". Хотя о том, что такое потеря близких, знает не понаслышке. Да и сам оказывался на грани жизни и смерти.

Перенести выпавшие на его долю трудности помогает жена Елена. С ней Александр Розенбаум познакомился еще в студенчестве, и вот уже больше сорока лет они вместе. Елена прошла с ним путь от жены врача скорой помощи до супруги знаменитого певца.

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Александр Розенбаум отвечает на вопросы, как приняла решение уйти из медицины на эстраду его семья, какие потери выпали на его долю, и как едва не прервалась собственная жизнь артиста.