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Интеллект животных и птиц 22 минуты назад
Лошади обязательно припомнят, в каком настроении с ними общались в прошлый раз
Два года назад учёные из Университета Сассекса выяснили, что лошади по-разному реагируют на весёлых и угрюмых людей. Теперь же оказалось, что, увидев знакомого человека, лошадь вспоминает, каким было его эмоциональное состояние при предыдущей встрече, и руководствуется этой информацией при общении.
Представьте себе, что на улице с вами заговорил человек, запомнившийся вам как грубиян и зануда. Вряд ли вы будете так же дружелюбны, как при встрече с тем весельчаком, что рассказывал анекдоты на вечеринке у общих друзей. Как выяснилось, и лошади ведут себя так же.
Новый эксперимент провели специалисты по поведению животных Карен Маккомб (Karen McComb) из Университета Сассекса и Лианна Прупс (Leanne Proops) из Университета Портсмута. Лошадям сначала показывали фотографию сердитого или улыбающегося человека, а через несколько часов животные видели тех же людей воочию. Но на этот раз люди старались не выражать никаких эмоций.
Как и в предыдущих исследованиях, позитивное или негативное отношение животного к гостю определяли по тому, каким глазом оно на него смотрит. Дело в том, что у лошадей информация, связанная с опасностью, обрабатывается правым полушарием мозга, которое получает сигнал от левого глаза. Поэтому они предпочитают поворачиваться левой стороной к объектам, вызывающим негативные эмоции, а позитивные социальные сигналы наблюдают правым глазом.
Каждого добровольца сфотографировали два раза с весёлым и хмурым выражением лица. При этом они не знали, какую фотографию демонстрировали лошади. Это было сделано для того, чтобы люди не подстраивали бессознательно своё поведение под ожидаемую реакцию лошади.
Эксперимент показал, что животные чаще воспринимают человека негативно, если раньше они видели его "сердитым", а не "счастливым".
"Мы обнаружили, что лошади не только читают выражения лиц, но также помнят предыдущее эмоциональное состояние человека, когда встречаются с ним позже в тот же день, – говорит Маккомб. – Что важно, они соответствующим образом адаптируют своё поведение. То есть, по сути, у лошадей есть память на эмоции".
Результаты нового исследования и выводы авторов были описаны в статье, опубликованной в издании Current Biology.
Кстати, недавно в рамках проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) вышел очень интересный материал о таинственной связи двух сердец, человеческого и лошадиного. Кроме того, отметим, что лошади далеко не единственные животные, которые могут запоминать наши лица и распознавать эмоции. Известно, что собаки чувствуют радость и страхи хозяев, вороны запоминают обманщиков, а овцы во время эксперимента отличали Барака Обаму от Джейка Джилленхола.
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