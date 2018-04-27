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Археология и история 40 минут назад

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27 апреля 201816:30 Юлия Воробьёва

Древнейшие "силы зла" родом с Урала: Шигирский идол оказался вдвое старше египетских пирамид

Такого рода искусство – гигантский скачок древних людей за пределы натуралистических мотивов наскальной живописи.
Фото Tolmachev V. Y./WikimediaCommons; Sverdlovsk Regional Museum.

В 1894 году на одном из приисков Шигирского торфяника неподалёку от нынешнего Екатеринбурга золотоискатели обнаружили на глубине порядка четырёх метров необычную деревянную скульптуру. Сохранилась она плохо, поэтому фрагменты извлекали из-под земли по частям.

Когда статую доставили в музей Уральского общества любителей естествознания (сегодня это Свердловский краеведческий музей), это была просто груда деревянных обломков. Однако местные специалисты сразу поняли, что перед ними нечто очень древнее и ценное.

После реконструкционных работ исследователи получили скульптуру, сегодня известную как Шигирский идол.

Впоследствии выяснилось, что статуя была изготовлена из цельного бревна лиственницы сибирской возрастом не менее 157 лет. Высота идола, судя по данным археолога Владимира Толмачёва, который выполнял реконструкцию в 1914 году, составляла 5,3 метра. Правда, позднее 195-сантиметровый фрагмент был утрачен по неизвестным причинам, так что сегодня для изучения доступны лишь оставшиеся 3,4 метра.

Плоское туловище идола покрывал сложный геометрический орнамент, в основном с зигзагообразными узорами и насечками, а на вершине покоилась объёмная голова. Но, пожалуй, самыми необычными являются лица-личины, вырезанные на широких плоскостях. Всего их было выявлено восемь: верхнее изображение с объёмной головой, три фигуры на лицевой плоскости туловища и четыре – на оборотной.

Учёные отмечают, что все фигуры сугубо индивидуальны. Часть из них является антропоморфными изображениями, выполненными в "скелетном" (или "рентгеновском") стиле. Среди изображений выделяют персонажей, олицетворяющих стихию воздуха и воды, воплощение женского и мужского начал, а также мир растений и животных.

Однако главный вопрос, волнующий археологов и историков вот уже сто лет, заключается в том, каков же истинный возраст Шигирского идола. А важно это потому, что статуя, вероятно, является самым древним примером воплощения так называемой злой, демонической силы.

Было проведено уже немало исследований на эту тему, но лишь самые современные методы датировки помогли узнать истинный возраст уникальной деревянной статуи. Международная команда специалистов доказала, что артефакту как минимум 11600 лет, то есть он примерно вдвое старше египетских пирамид, сообщает портал Science Alert.

Антропологи отмечают, что такого рода искусство – это гигантский скачок древних людей за пределы натуралистических мотивов. Судя по датировке, идол был создан охотниками-собирателями, во что раньше было бы просто невозможно поверить. Например, результаты более ранних исследований, предполагавшие, что скульптуре порядка 9800 лет, критиковались из-за простого неверия, что примитивные люди могли создать нечто подобное.

Теперь же поспорить с фактами сложно, говорит профессор Томас Тербергер (Thomas Terberger) из Гёттингенского университета имени Георга-Августа (Германия). "Мы должны заключить, что охотники-собиратели имели сложные ритуалы и выражение идей. Ритуал [как часть культуры] ведёт начало не с фермеров, а с охотников-собирателей", — заявил археолог в интервью журналу Science.

Команда уточняет, что в новой работе использовала метод ускорительной масс-спектрометрии (accelerator mass spectrometry) — тип радиоуглеродного датирования, при котором идёт анализ распада атомов углерода в результате взрыва заряженных ионов. Он позволил изучить образцы, взятые из внутренних слоёв древесины Шигирского идола. Это было принципиально, поскольку в 1997 году поверхность артефакта стала осыпаться, и понадобилась срочная консервация. Однако внутренние слои обработка не затронула, так что определить истинный возраст материала можно было лишь по ним.

Дополнительным подтверждением возраста стали результаты анализа резьбы – она была выполнена в тот же период, когда идол вытёсывали из цельного бревна, более 11 тысяч лет назад.

Кстати, специалисты отмечают, что в эпоху раннего голоцена, к которой теперь уже точно относится идол, происходили знаковые для древних людей процессы. Как раз в этот период Евразия начала прогреваться после отступления ледника, стало появляться больше лесных массивов, соответственно, менялось и искусство (например, похожие скульптуры, правда, из камня, были созданы в турецком мегалитическом сооружении Гёбекли-Тепе).

По словам Питера Ванг Петерсена (Peter Vang Petersen) из Национального музея Дании, натуралистическое искусство, выражавшееся в основном в наскальной живописи, останавливается в развитии где-то в конце Ледникового периода. Ну а дальше люди начинают создавать более сложные артефакты и стилизованные узоры, которые, соответственно труднее интерпретировать.

"Они всё ещё оставались охотниками, но у них был уже другой взгляд на мир", — поясняет учёный, который выступал в качестве консультанта и не принимал участие в этом исследовании.

По одному из предположений антропологов, идол имел, в первую очередь, ритуальное предназначение, а лица-личины, вырезанные на его туловище, олицетворяли, в том числе, злых духов. Соавтор работы Михаил Жилин из Института археологии Российской академии наук полагает, что идол мог изображать местных лесных духов или демонов. Получается, что это самое древнее обозначение злых сил, известное сегодня.

Кроме того, такой величины статуя напоминает знаменитые тотемные столбы тихоокеанских северо-западных народов, также связанные с ритуалами в честь богов и умерших предков.

"Такая большая скульптура была хорошо видна всему сообществу охотников и собирателей, и, возможно, им было важно продемонстрировать свою родословную. Вероятно также, что это [создание идола] было связано с конкретными мифами и богами, но это трудно доказать", — добавляет Тербергер.

В поисках разгадки команда Михаила Жилина исследовала район, где более ста лет назад была сделана находка. На территории в радиусе 50 метров археологи обнаружили сотни костяных наконечников и ножей, датированные тем же периодом, когда был создан Шигирский идол. Также были найдены рога лося с вырезанными прямо на них мордами животных и инструменты для обработки древесины.

"Они (имеются ввиду создатели идола – прим.ред.) прекрасно знали, как правильно работать с деревом. Идол является напоминанием о том, что камень был не единственным материалом, который в прошлом использовался для изготовления предметов искусства и памятников", — отмечает российский археолог.

Не исключено, что в дальнейшем в этом районе будут найдены и другие артефакты, которые помогут лучше понять культуру и уровень развития древних людей. Остаётся надеяться на то, что время и природа пощадили деревянные изделия, заключают эксперты.

Более подробно об исследовании Шигирского идола, который, кстати, сегодня хранится в Свердловском краеведческом музее в Екатеринбурге, археологи рассказывают в статье, опубликованной в издании Antiquity.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как британский энтузиаст обнаружил древнеримскую статую "исцеляющей собаки".

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