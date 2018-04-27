Лига чемпионов. Салах признан лучшим игроком недели

Атакующий полузащитник английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах назван лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. В первом полуфинальном матче против итальянской "Ромы" египтянин забил два мяча и отдал две голевые передачи. Встреча завершилась победой "красных" со счетом 5:2.

На официальном сайте УЕФА прошло голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Болельщики выбирали из двух предложенных кандидатов – Салаха и Марсело, забившего гол за "Реал" в матче с "Баварией".

Футболист "Ливерпуля" победил за явным преимуществом, набрав 92 процента голосов.