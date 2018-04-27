Депутат предложил россиянам провести майские праздники в Северной Корее

Депутат Госдумы Александр Романович предложил россиянам отправиться на майские праздники в Северную Корею. С этим предложением он выступил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Депутат отметил, что КНДР может стать достойной альтернативой горячо любимой россиянами Турции. "Есть определенные особенности кухни на Востоке. Но это не имеет никакого отношения к уровню жизни в Корее. Там живут обычные люди с нормальным подходом к жизни. Они оказались в тяжелых условиях, которые им создали другие страны. В частности, США. И они были вынуждены выживать в этих условиях. Я бы рекомендовал тем, кто хочет познакомиться с особенностями жизни корейцев поближе, взять и поехать туда в туристическую поездку. Майские праздники провести не Турции, а в Северной Корее", — заявил Романович.

Ведущая Ольга Скабеева заметила, что поездка в Северную Корею обойдется рядовому россиянину недешево.

Напомним, в приграничном пункте Пханмунджом проходят переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина, которые обсуждают вопросы улучшения отношений Севера и Юга и перспектив воссоединения. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил надежду на то, что в будущем его страна объединится с Южной Кореей. Также лидеры договорились о совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова.