Сумму растраты пресс-секретаря РКН "скостили" на 17 миллионов

Следственный комитет РФ уменьшил на 17 миллионов рублей сумму инкриминируемого ущерба в рамках дела о растрате в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова.

Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Артур Большаков.

По его словам, ранее подследственным вменялось хищение всей суммы полученных им зарплат – более 20 миллионов рублей. Теперь после получения результатов бухгалтерской экспертизы, размер хищения следствием уменьшен до 6 миллионов рублей.

При этом Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело со статьи о мошенничестве на статью о растрате. При этом никто из обвиняемых своей вины не признал и на сделку со следствием не пошел.

5 октября 2017 года Чертановский суд Москвы отправил до 7 мая 2018 года под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которая находится под подпиской о невыезде.

Подследственных подозревают в том, что путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда они растратили немалую сумму. В частности, Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли. Фигурантам дела изначально вменялось причинение ущерба в размере около 23 миллионов рублей.