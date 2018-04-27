Унаи Эмери объявил о предстоящем уходе из "Пари Сен-Жермен"

Известный испанский специалист Унаи Эмери сообщил журналистам о своем предстоящем уходе с поста главного тренера чемпионов Франции по футболу из "Пари Сен-Жермен". Ранее об этом не раз сообщалось на уровне слухов. Теперь баск подтвердил это официально.

Эмери о своем уходе из стана "ПСЖ" по окончании нынешнего сезона на специальной пресс-конференции. Источники в клубе не раз сообщали, что у испанца не заладились отношения с бразильской звездой Неймаром, который перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" летом прошлого года. Писали даже, что бразилец будет участвовать в выборе нового тренера для команды.

Эмери, которому исполнилось 46 лет, возглавлял "ПСЖ" с лета 2016 года. За два сезона он выиграл чемпионат Франции (2018), Кубок Франции (2017), Кубок французской лиги (2017, 2018), Суперкубок Франции (2017, 2018). В нынешнем сезоне его команда также прошла в финал национального Кубка и еще сыграет в нем. А вот в Лиге чемпионов "ПСЖ" не блистал, оба раза выбывая задолго до решающих встреч.