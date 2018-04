ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет

Шведская поп-группа ABBA впервые за 35 лет собралась в студии, чтобы записать две песни – об этом музыканты сообщили на своем сайте. Им показалось, что спустя 35 лет "будет весело объединить свои силы снова".

Песня "I Still Have Faith in You" будет представлена цифровыми образами участников квартета, все это будет транслировать специальная программа на телевидении, показ которой намечен на декабрь.

ABBA ‑ одна из самых популярных групп в истории музыки. Квартет был создан в 1972 году, за 10 лет своего существования выпустил восемь альбомов.