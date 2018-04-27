Житель Домодедова умер через час после возвращения из больницы
Врачебная ошибка или роковая случайность? В Домодедове 40-летний мужчина умер спустя час после того, как вернулся домой из больницы. История развивалась стремительно. Плохо с сердцем Александру Бауэру стало еще ночью. Жена вызвала скорую, на которой его и увезли в центральную клинику. Там мужчину осмотрел кардиолог и, не найдя ничего серьезного, сразу же отпустил. Следующая неотложка уже диагностировала смерть пациента.
"Приехала та же бригада скорой помощи, врач очень сильно закричал. Он сказал: какого черта он оказался здесь, я же его отвез в больницу, как он оказался здесь? Я говорю: его отпустили, ему сказали, что у него невралгия, а с сердцем нужно пройти обычное обследование", — рассказала вдова Александра Бауэра Вероника Полянская.
Почему произошла роковая ошибка, и как врачи больницы отреагировали на новость о смерти пациента? Подробности — в следующем выпуске "Вестей" в 17:00.
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