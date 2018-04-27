Виталий Мутко: продано уже 2,5 млн билетов на игры чемпионата мира

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о количестве проданных билетов на матчи чемпионата мира по футболу на пленарном заседании координационного совета по туризму при Минкультуры РФ в Калуге. По словам чиновника, на сегодняшний день реализовано уже около 2,5 млн заветных квитков.

"Продано уже 2,5 млн билетов, из них 53% приобрели иностранные болельщики. От многих стран будет по 15-20 тысяч болельщиков, американцев будет порядка 30 тысяч. Нам надо проработать четкую систему гостеприимства (иностранных болельщиков)", — цитирует ТАСС Мутко.

Напомним, что 18 апреля стартовал заключительный этап продаж билетов, который продлится до окончания чемпионата мира. Мировое первенство по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.