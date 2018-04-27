Вооруженный ножом мужчина устроил бойню в китайской школе

Семеро школьников погибли, еще 12 получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на школу в китайской провинции Шэньси, сообщает BJnews.com.cn. Очевидцы сняли на видео последствия трагедии.

Целью злоумышленника стала средняя школа в уезде Мичши городского округа Юйлинь. Подростки подверглись нападению в тот момент, когда покидали учебное заведение во второй половине дня пятницы, 27 апреля.

На кадрах с места видны тела двух погибших от рук нападавшего девочек и получивший травму руки мальчик.

Подозреваемый задержан (его сняли на видео), о его мотивах ничего не сообщается.