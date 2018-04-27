Бразилец набил на себе форму любимого клуба

Бразилец Маурисио дос Аньос потратил в общей сложности 90 часов, чтобы набить на груди, животе и плечах татуировку с футболкой футбольной команды Flamengo. Рисунок покрывает 40 процентов тела молодого человека. Ради осуществления столь смелого замысла ему пришлось ходить к мастеру 32 раза, сообщает Vice.

По словам бразильца, он мечтал о такой татуировке с детства. Ранее его останавливал запрет отца, но когда футбольный фанат стал совершеннолетним, то решил, что больше преград на его пути нет.

В 2017 году бразилец решил набить себе спортивную форму Flamengo (футболку и шорты), но это оказалось слишком дорого – около четырех тысяч долларов (260 тысяч рублей). Тогда татуировщик согласился набить мужчине только футболку за сравнительно невысокую цену в 227 долларов (около 14 тысяч рублей).

Чтобы расплатиться с мастером за работу, Маурисио дос Аньосу пришлось продать мотоцикл. Часть стоимости татуировки бразильцу оплатил друг.

Дос Аньос рассказал, что его жена сначала была против. Женщина опасалась, что над мужем будут смеяться. Однако в какой-то момент возлюбленная бразильца изменила решение.

У поклонника"Flamengo трое детей: два трехлетних близнеца и пятилетняя дочь. Девочка уже понимает, что на теле отца татуировка.