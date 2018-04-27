Павел Колобков: впереди нас ждут разбирательства в судах

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в ближайшее время ожидаются многочисленные судебные процессы по делам российских спортсменов. Кроме того, он отметил проделанную ранее работу Спортивного арбитражного суда. По его мнению, решение CAS "говорит само за себя".

"Мотивировочный документ CAS — это очень серьезный документ. Родченкову задавали очень серьезные вопросы. Видимо, Макларену было достаточно просто заявлений Родченкова. Решение CAS говорит само за себя", — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Также он отметил, что вина российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов так и не была доказана. "Впереди нас ждут многие процессы в судах по нашим спортсменам", — добавил министр спорта.