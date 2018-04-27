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Валютные колебания 12 минут назад
Рубль в мае 2018 года: будем ли маяться из-за новых санкций?
В мае валютный рынок по-прежнему будет ожидать новых санкций, так как угроза их введения ещё не устранена.
Об этом Вестям.ru сообщила Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари.
В Конгресс США уже внесен законопроект "Акт солидарности с Великобританией", где предлагается распространить антироссийские экономические санкции на операции с российскими государственными облигациями.
Принятие такого закона может нанести еще один тяжелый удар по российскому рублю вместе с рынком госбумаг, и такой удар может оказаться сильнее апрельского.
"Но мы полагаем, что вероятность принятия такого закона мала, так как возможные американские санкции против российского госдолга увязываются с аналогичными антироссийскими санкциями Великобритании, если таковые будут введены. Однако министр финансов Великобритании Филип Хэммонд недавно заявил в интервью, что Великобритания, которая до марта 2019 года пока остается в Евросоюзе, не намерена вводить новых экономических санкций против России, в том числе санкций против ее государственного долга, до тех пор, пока в Евросоюзе не будет единства по этому вопросу, а такого единства сейчас нет", — отметила Мильчакова.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что её правительство готово рассмотреть возможность распространения антироссийских санкций на госдолг РФ, хотя это заявление она сделала всего один раз, и развития оно пока не получило.
Соответственно, из-за сохраняющейся неопределенности с ужесточением санкций на валютном рынке в течение мая как минимум будет сохраняться повышенная волатильность.
Кроме того, в мае на рубль могут влиять и два достаточно позитивных события, произошедших ещё в апреле.
Первое – это продление Минфином США до октября 2018 года процедур расторжения контрактов американских компаний и физлиц с "РусАлом" и заявление, что если Олег Дерипаска, находящийся под санкциями, больше не будет контролировать компанию, то ее могут вывести из-под санкций. Не исключена национализация активов "РусАла", хотя бы временная, о чем заявил в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов.
Другое событие – это временный отказ Центробанка от снижения процентной ставки, она пока остается на уровне 7,25%. Это решение уже в апреле способствовало небольшому укреплению рубля, и не исключено, что его последствия будут ощущаться на валютном рынке и в мае.
Однако из США уже вскоре может прийти еще один позитив для российского рубля. 1 и 2 мая будет заседать комитет по открытым рынкам ФРС США по вопросу о повышении процентной ставки.
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл говорил, что повышение ставки будет зависеть от инфляции и состояния рынка труда, не озвучивая каких-либо конкретных прогнозов по ставке.
Предполагается, что вероятность повышения процентной ставки в США в мае невелика, что может стать на некоторое время фактором ослабления доллара и, соответственно, укрепления рубля.
Уже совсем скоро, 7 мая состоится инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. После инаугурации начнется процедура формирования нового правительства.
Аналитики Альпари полагают, что в нынешнем составе правительства существенных кадровых изменений не произойдет, а действующий глава правительства Дмитрий Медведев сохранит свой пост. Так как президент еще до выборов поставил задачу действующему правительству о проведении ряда реформ, способных вывести экономический рост в России на темпы не ниже роста мировой экономики, процедура формирования нового правительства до конца мая может повлиять положительно на рубль.
А с 24 по 26 мая пройдет Петербургский международный экономический форум. Ранее предварительное согласие на участие в этом событии выразили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон, представительная делегация Канады, большая делегация Катара. На форуме могут быть заключены выгодные России контракты или если на нем будут озвучены основные направления деятельности нового правительства, то такие новости смогут обеспечить краткосрочное укрепление рубля.
По оценкам Альпари, если санкции западных стран не распространятся на госдолг, курс доллара до конца мая будет находиться в рамках 61-63 рублей, а курс евро – на уровнях в 74-77 рублей. Если же маловероятная угроза введения санкций против госдолга сработает, то не исключен рост доллара до 70 рублей, а евро – до 80 рублей. В целом в мае валютному рынку скучать не придется.
"Мы считаем, что россиянам в мае лучше хранить сбережения в евро или долларах США, пока не будут прояснены все вопросы с санкциями. Евро мы считаем более предпочтительным по сравнению с долларом", — резюмировала Мильчакова.
Альпари — ведущий форекс-брокер не только в России, но и во многих странах мира.
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