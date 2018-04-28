Санкт-Петербург и Москву "зальют" джазом
По всему миру 30 апреля в седьмой раз будет отмечаться введенный ЮНЕСКО Международный день джаза (МДД). Каждый год организаторы выбирают место проведения главного концерта.
В 2018 году большой джаз принимает Санкт-Петербург, но, разумеется, и в Москве ценители этой музыки получат возможность окунуться в атмосферу ритмов и импровизаций по полной программе.
"День" в названии этого праздника музыки — условное обозначение, потому что разнообразные концерты в Петербурге будут проходить в течение трех дней: 28, 29 и 30 апреля. В эти дни пройдут бесплатные концерты в Александровском саду, на новой сцене Мариинского театра и в городских клубах, также будут демонстрироваться фильмы о джазе, запланированы и другие интересные тематические мероприятия.
А непосредственно в День джаза – 30 апреля на сцене "Мариинского-2" в "Глобальном концерте" – "All-Star Global Concert" выступят звезды из разных стран: Херби Хенкок, Лусиан Созу, Джон Бизли, Маркус Миллер, Игорь Бутман, Тиль Бреннер, Дайан Ривз и другие.
Однако Петербург не выдержал и начал отмечать МДД заранее. 23 апреля джаз уже звучал на Московском вокзале, 27 апреля – в аэропорту Пулково, а утром 28 апреля в городе от улицы Кораблестроителей до площади Ленина пустили "джазовый трамвай". Причем, его первые пассажиры смогу услышать живую игру джаз-бэнда Федора Кувайцева.
О том, как проходят мероприятия в Северной столице, можно следить в паблике Международного дня джаза "ВКонтакте", а оказавшимся в городе в эти дни – впитывать музыку в Александровском саду.
В Москве ценителей этой музыки обещают "напитать" ею в джаз-клубе "Эссе". Именно он станет центральной площадкой столицы вечером 30 апреля.
Тут с 19 часов запланирован 6-часовой "джазовый марафон" под лозунгом "Say privet to jazz!" Столь странная фраза неслучайна: каждый год страна, в которой проводится главный праздничный концерт, приветствует джазовый мир на своем языке.
В прошлые годы это приветствие звучало на английском, французском, турецком, японском и испанском, а в этом году — на русском, поскольку в 2018-м Международный день джаза принимает Россия.
Вечеринку в "Эссе" обещают зажигательную – с выступлениями известных джазовых коллективов и вокалистов, которые будут сопровождаться видеороликами с исторической справкой по каждому стилю джаза. Кроме того, ожидается прямое включение трансляции в московском клубе с "Глобального концерта" джаза в петербургской "Мариинке-2".
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